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Украина получила ракеты Stinger из Латвии

Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины, отметил Алексей Резников.
Украина получила ракеты Stinger из Латвии

Вечером всреду в Украину прибыл самолет с военной помощью от правительства Латвии. На его борту находятся боеприпасы и зенитно-ракетные комплексы Stinger, сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook 23 февраля.

"Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы для обороны и другие важные вещи. И самый весомый подарок – Stingers! Спасибо вам, наши близкие друзья и партнеры!... Весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от укрепления обороны Украины", – написал министр.

Немного позже Резников сообщил, что Украина получила из Польши партию гранатометов и шлемы для военных.

 

 

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