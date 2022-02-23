В ГУР предупредили о возможных провокациях РФ в Крыму

Украинские разведчики сделали официальное заявление, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на химзаводе.

В аннексированном Крыму "власти" эвакуировали работников завода Титан в городе Армянск. Об этом вечером в среду, 23 февраля, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как указано, эвакуация была проведена в 20:00. Из завода вывели около 50 человек.

"По разведывательным данным на заводе Титан, что в г. Армянск, Перекопский перешеек и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны", - подчеркнули разведчики.

В связи с этим они заявили, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте, и опровергают все заявления на этот счет.

О ситуации на заводе Титан также информировал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химкомбината Титан в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", - заявил глава МИД.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины предупредил, что в Беларуси могут готовить военную провокацию с использованием якобы украинского бомбардировщика Су-24.