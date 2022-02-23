"ЛДНР" обратились к Путину за военной помощью

В то же время в Пентагоне заявляют, что российские войска уже прибывают на территорию "республик".

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" официально обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь в борьбе с Вооруженными силами Украины. Соответствующие документы вечером в среду, 23 февраля, обнародовало ТАСС.

Как указано, свою просьбу Денис Пушилин и Леонид Пасечник обосновали тем, что якобы "стремятся избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе".

"Главы двух "республик" ... на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "республиками" просят президента России оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - цитирует издание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Отметим, дата на обоих документах стоит 22 февраля.

В то же время представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге заявил, что российские войска уже прибывают на территорию "ЛДНР", однако пока не выходят за пределы "республик". Численность этих сил и их состав в американском оборонном ведомстве пока оценить не могут, добавил он.