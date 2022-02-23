Снова кибератаки. Как отбивают нападение

Сайты правительства, банков и структур безопасности Украины подверглись в среду новой масштабной кибератаке - не работают порталы ключевых ведомств.

В результате кибератаки перестали работать сайты Верховной Рады, Кабмина, МИД и СБУ. Сайт министерства обороны, атакованный на прошлой неделе, пока работает.

DDoS-атака

"Приблизительно с 16.00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Есть соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к вебсайтам ВР, КМУ и МИД. Это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации вреда от атаки, - сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров. - Портал и мобильное приложение Дія успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно".

Помощь Запада

В ответ на кибератаки, в которых Украина, Британия и США обвиняют Кремль, была задействована команда быстрого реагирования из европейских экспертов (CRRT).

Команда CRRT состоит из 8-12 экспертов из Литвы, Хорватии, Польши, Эстонии, Румынии и Нидерландов. Они будут защищать украинские объекты от кибератак, работая как извне, так и внутри страны.

Представитель CRRT утром в среду заявил, что команда ожидает новых кибератак.

"Мы видим, что кибератаки - это важная часть российского гибридного арсенала", - сказал он. Ранее Британия и США обвинили Россию в февральских атаках против украинских учреждений.

Создание CRRT было инициативой Европейского союза с целью углубить сотрудничество между его странами.

Команда CRRT, по словам ее представителя, состоит из специалистах в разных сферах кибербезопасности, таких как нейтрализация последствий, анализ открытых источников, оценка уязвимости. Это позволяет ей работать с разными сценариями гибридной атаки.

Специалисты этой группы вооружены программами для обнаружения, распознания, и противодействия киберугрозам.