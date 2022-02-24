Зеленский провел переговоры с лидерами Нидерландов и Франции

К президенту Франции, которая сейчас главенствует в Совете Европы, украинский лидер обратился за макрофинансовой поддержкой.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в среду, 23 февраля, провел телефонные переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на странице Зеленского в Twitter.

Так, в беседе с главой голландского правительства стороны обсудили вопросы безопасности Украины и Европы.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Главные темы - безопасность Украины и Европы, дополнительные санкции против РФ, совместная борьба с кибератаками. Строим коалицию вместе с партнерами. Благодарен Нидерландам за конкретную оборонную помощь, оказанную Украине!" - говорится в сообщении.

Во время разговора с Макроном Зеленский обратился к Франции, которая сейчас главенствует в Совете Европы, с просьбой о макрофинансовой поддержке Украины.

"В продолжение диалога с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете Европы, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то, что остается с Украиной в такие сложные времена", - написал украинский лидер.

Как сообщалось, Марк Рютте после признания Россией так называемых "ЛДНР" и введения российских войск назвал президента РФ Владимира Путина "полным параноиком".

Кроме того, во Франции неназванный представитель Макрона также оценил обращение Путина, в конце которого он объявил о признании "республик", как "параноидальное".