ВАКС приговорил экс-замминистра к десяти годам заключения

Суд признал чиновника виновным в мошенничестве и подстрекательстве к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда в среду, 23 февраля, объявила обвинительный приговор бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как указано, суд признал чиновника виновным в мошенничестве (ч.4 ст.190 УК) и подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение ч. 4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 УК) и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Экс-замминистра был взят под стражу в зале суда", - уточнили в НАБУ.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры об удержании с указанного лица почти 980 тысяч гривен имущественного ущерба. Также с подсудимого дополнительно взыскано еще 200 тысяч гривен судебных издержек.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

Имя чиновника не раскрывается. По данным СМИ, речь идет о бывшем заместителе министра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрие Грымчаке.

Ранее ВАКС избрал депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну, подозреваемому в получении крупной взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей.