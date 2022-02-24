Украина срочно созывает Совбез ООН

Просьба "ЛДНР" о предоставлении им военной помощи Россией свидетельствует об эскалации ситуации на Донбассе, подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В связи с обращением главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" за военной помощью к России Киев срочно созывает Совет безопасности ООН. Об этом в ночь на четверг, 24 февраля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, решения оккупационных властей свидетельствуют о дальнейшей эскалации ситуации на востоке Украины.

"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что признание Россией "ДНР" и "ЛНР" не соответствует принципам Устава ООН.