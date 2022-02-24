Зеленский: Украина стремится к миру

Глава государства обратился к украинскому и русскому народам на двух языках. Он подчеркнул, что Украина не хочет войны.

Президент Владимир Зеленский в ночь на четверг, 24 февраля, выступил с обращением. Глава государства заявил, что Украина хочет мира, а не войны.

"Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет и делает. Речь не о мире любой ценой", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украине не нужна война "ни холодная, ни горячая, ни гибридная", но украинцы будут защищаться.

Также он сказал, что в среду инициировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, однако ответа не получил: "Результат - тишина, хотя тишина должна быть на Донбассе".

Зеленский также обратился к народу России, отметив, что все зависит от него.