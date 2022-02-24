Аэропорты Харьков и Днепр временно прекратили работу

О причинах закрытия аэропортов на ночь данных нет. Предположительно, это связано с мерами предосторожности.

Аэропорты в Харькове и Днепре временно закрыты. Они возобновят работу утром 24 февраля. Об этом вечером в среду, 23 февраля, сообщило издание avianews.

Как указано, воздушные ворота Харькова закрыты с 20:35 среды до 08:35 четверга по киевскому времени. Сообщение о закрытии опубликовано в 20:30.

Аэропорт Днепра прекратил работу с 00:00 до 07:00 24 февраля. Сообщение об этом обнародовано в 23:55 23 февраля.

Рейсы из/в Украину, запланированные на это время, либо перенесены, либо отменены.

О причинах закрытия аэропортов на ночь данных нет. Однако издание предполагает, что это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией (до нее по прямой 20 км), тогда как Днепропетровская область граничит с Донецкой областью.

Напомним, накануне вечером Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала решение Совета нацбезопасности и обороны о введении в Украине чрезвычайного положения.