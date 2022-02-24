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Небо Украины закрыто для пассажирских самолетов

Показаны сравнительные изображения неба над Украиной в этот же день месяцем ранее.
Небо Украины закрыто для пассажирских самолетов

Полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины ограничены. Об этом сообщает сервис  Flightradar24 в ночь на четверг, 24 февраля, в Twitter.

"Полеты гражданских самолетов теперь ограничены внутри Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрет на полеты был введен над территориями России, которые граничат с Украиной: над Брянской, Воронежской, Ростовской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем.

Небо закрыто и над областями Беларуси, граничащими с Украиной.

Напомним, власти России закрыли небо вдоль украинской границы. Соответствующее предупреждение российская сторона выдала NOTAM для авиации.

 

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