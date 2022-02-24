В разных городах Украины слышны взрывы - соцсети

Сразу после объявления о вторжении президентом РФ появились сообщения о взрывах и стрельбе в разных городах Украины.

Жители разных городов Украины под утро 24 февраля сообщают в Сети о многочисленных взрывах. Речь идёт о Харькове, Мариуполе, Одессе, Киеве, Николаеве.

По данным Telegram-канала Инсайдер UA со ссылкой на пограничников, с 5 часов российские Грады бьют вдоль всей границы Украины - от Луганска до Житомира.

В то же время очевидцы сообщают, что в Киеве на левом берегу сначала было слышно пять мощных взрывов. После небольшой паузы раздались еще два.

В Харькове взрывы слышны в районе метро Студенческая, в районе Салтовка. Также жители утверждают, что слышат звуки самолетов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе.