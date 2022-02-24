Киев обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами - журналист

Ракетному обстрелу подверглись стратегические объекты столицы Украины, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Вооруженные силы Российской Федерации обстреливают столицу Украины крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

"Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева", - говорится в его сообщении.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.