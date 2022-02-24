Киев обстреливают крылатыми и баллистическими ракетами - журналист
Ракетному обстрелу подверглись стратегические объекты столицы Украины, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
Вооруженные силы Российской Федерации обстреливают столицу Украины крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.
"Крылатыми и баллистическими ракетами обстреливаются стратегические объекты Киева", - говорится в его сообщении.
Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.
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