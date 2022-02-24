Российский десант высадился в Одессе - СМИ

Вторжение РФ происходит в крупнейших городах Украины - удары наносятся крылатыми ракетами.

Черноморский флот РФ начал спецоперацию в Черном и Азовском морях. В Одессе высадился десантный отряд. Об этом утром 24 февраля информирует Интерфакс-Украина.

По данным издания со ссылкой на Минобороны Украины, в Николаеве - сильные пожары из-за взрывов. Тем временем в Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram-канале PavlovskyNews, вторжение РФ происходит в крупнейших городах Украины - удары наносятся крылатыми ракетами.

В Киеве обстреливаются стратегические объекты.

Напомним, Путин более часа назад объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.