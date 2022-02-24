Кулеба: Мир может и должен остановить Путина

Путин начал захватническую войну, но Украина будет бороться и победит, заявил глава отечественного МИД.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество остановить российского президента Владимира Путина, напавшего на Украину. Об этом говорится в сообщении главы МИД в Twitter, обнародованном утром в четверг, 24 февраля.

"Путин начал полномасштабную войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Пора действовать - прямо сейчас", - говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден констатировал, что Путин выбрал путь войны с Украиной, и пообещал, что мир призовет Россию к ответу.