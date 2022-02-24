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Мэр Борисполя сообщил о взрывах в районе аэропорта

Взрывы были вызваны работой сил украинской противовоздушной обороны, работавшим по неизвестным беспилотным аппаратам.
Мэр Борисполя сообщил о взрывах в районе аэропорта

Мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил о взрывах, слышных со стороны аэропорта Борисполь. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале ХК Киев.

По словам Борисенко, взрывы были вызваны работой украинских ПВО, работавших по неизвестным беспилотным аппаратам.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.

 

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