Мэр Борисполя сообщил о взрывах в районе аэропорта

Взрывы были вызваны работой сил украинской противовоздушной обороны, работавшим по неизвестным беспилотным аппаратам.

Мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил о взрывах, слышных со стороны аэропорта Борисполь. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале ХК Киев.

По словам Борисенко, взрывы были вызваны работой украинских ПВО, работавших по неизвестным беспилотным аппаратам.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.