Украина закрыла небо для гражданских самолетов

Полеты прекращены из-за высокого риска для авиационной безопасности гражданской авиации с 2.45 по киевскому времени.

Украина закрыла небо для полетов гражданской авиации. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает Украэрорух.

"Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска для авиационной безопасности гражданской авиации с 2.45 по киевскому времени. Предоставление услуг обслуживания воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается. Об изменениях использования воздушного пространства Украины будем сообщать дополнительно", - говорится в сообщении.

До этого власти России закрыли небо вдоль украинской границы.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.