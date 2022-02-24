Зеленский объявил о введении военного положения

Глава государства заявил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Президент Владимир Зеленский утром в четверг, 24 февраля, выступил со срочным обращением к украинцам в связи с нападением российской армии на Украину.

Так, глава государства заявил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам, и объявил о введении военного положения по всей стране.

Он рассказал, что уже провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом и попросил украинцев оставаться дома.

"Без паники - мы сильные. Мы всех победим. Слава Украине!" - резюмировал президент.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.