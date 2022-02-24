Минобороны РФ заявило, что наносит удары только по "военным целям"

Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВЛО, военные аэродромы и авиация ВС Украины, утверждают в России.

Министерство обороны России заявило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает, сообщает в четверг, 24 февраля, издание Коммерсант.

По информации МО РФ, "российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер".

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВЛО, военные аэродромы и авиация ВС Украины", - цитирует издание сообщение Минобороны России.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.