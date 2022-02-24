Ряд областей Украины находятся под обстрелом - МВД

В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в городе Нежин травмированы три сотрудника ГСЧС.

Десять регионов Украины с утра 24 февраля находятся под обстрелами со стороны российских войск. Об этом информирует Telegram-канал Pravda Gerashchenko.

Так, по его данным с 5 часов под обстрелами находятся Донецкая, Запорожская, Луганская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Полтавская, Черниговская, Житомирская, Киевская области. Кроме того, на аэродромах в городе Мелитополь и селе Озерное Житомирской области взорвано по одному самолету.

Около 6:30 произошло возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, пожар в штабе НГУ (село Новые Петровцы). В селе Межигорье повреждено 39 ДПРЧ (проводится отвод личного состава) Киевской области.

"В результате обстрела командно-диспетчерского пункта в г. Нежин травмированы 3 сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в Одессе на государственных объектах произошли взрывы. Все части Вооруженных сил Украины подняты по тревоге.