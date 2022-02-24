В Луганской области объявлена общая эвакуация

Жителей просят двигаться в направлении города Днепр. Гражданам следует сохранять спокойствие, придерживаться инструкций полиции, ГСЧС.

В Луганской области власти в 05:50 огласили общую эвакуацию. Всем жителям рекомендовано немедленно покинуть пределы области. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Владельцам автотранспорта использовать свои возможности и двигаться в направлении города Днепр. Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово. Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах", - написал он в Facebook.

Гайдай также попросил во время эвакуации сохранять спокойствие и придерживаться инструкций представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.