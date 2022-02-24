Почта
 

Из аэропорта Борисполь завершили эвакуацию пассажиров

Из терминала D аэропорта Борисполь эвакуированы все пассажиры. Количество эвакуированных не уточняется.
Из аэропорта Борисполь завершили эвакуацию пассажиров

Завершена эвакуация пассажиров из международного аэропорта Борисполь Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Из терминала D аэропорта Борисполь эвакуированы все пассажиры", - говорится в сообщении.

Количество эвакуированных не уточняется.

Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил о взрывах, укоторые слышных со стороны аэропорта Борисполь. 

По словам Борисенко, взрывы были вызваны работой украинских ПВО, работавших по неизвестным беспилотным аппаратам.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK