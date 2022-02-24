Из аэропорта Борисполь завершили эвакуацию пассажиров

Из терминала D аэропорта Борисполь эвакуированы все пассажиры. Количество эвакуированных не уточняется.

Завершена эвакуация пассажиров из международного аэропорта Борисполь Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Из терминала D аэропорта Борисполь эвакуированы все пассажиры", - говорится в сообщении.

Количество эвакуированных не уточняется.

Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил о взрывах, укоторые слышных со стороны аэропорта Борисполь.

По словам Борисенко, взрывы были вызваны работой украинских ПВО, работавших по неизвестным беспилотным аппаратам.