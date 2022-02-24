Из аэропорта Борисполь завершили эвакуацию пассажиров
Из терминала D аэропорта Борисполь эвакуированы все пассажиры. Количество эвакуированных не уточняется.
Завершена эвакуация пассажиров из международного аэропорта Борисполь Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
"Из терминала D аэропорта Борисполь эвакуированы все пассажиры", - говорится в сообщении.
Количество эвакуированных не уточняется.
Ранее мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил о взрывах, укоторые слышных со стороны аэропорта Борисполь.
По словам Борисенко, взрывы были вызваны работой украинских ПВО, работавших по неизвестным беспилотным аппаратам.
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