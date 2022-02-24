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Поезда из Киева и западного направления продолжают курсирование

Поезда в восточном направлении продолжают движение на безопасной скорости, возможны остановки.
Поезда из Киева и западного направления продолжают курсирование

Поезда в Киев, а также из столицы, и поезда западного направления курсируют и продолжат отправляться по графику. Об этом сообщает АО Укрзализныця.

"Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят следить за официальными сообщениями в Telegram-канале Укрзализныци, на вокзалах и прибывать на посадку за 30 минут до графикового отправления.

Напомним, десять регионов Украины с утра 24 февраля находятся под обстрелами со стороны российских войск.

 

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