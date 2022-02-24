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Сбиты пять самолетов и вертолет РФ - Генштаб

В среду, 24 февраля, в районе проведения ООС сбиты пять самолетов и вертолет агрессоров, сообщает Генштаб ВСУ.
Сбиты пять самолетов и вертолет РФ - Генштаб

В Украине сбиты пять самолетов и вертолет страны-агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров", - говорится в сообщении Facebook.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

 

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