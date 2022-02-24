ВСУ опровергает информацию о десанте в Одессе

Информация о десантировании российских войск в Одессе и Мариуполе не соответствует действительности.

Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности. ВСУ заняли и удерживают оборонные позиции, отражают воздушное нападение, ситуация контролируемая. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Как сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информация о высадке десанта и захвате Мариуполя также не соответствуют действительности.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины, - говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

Ранее сообщалось, что российский десант высадился в Одессе.