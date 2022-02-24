Россия напала на Украину: где атакуют
Россия атакует всю территорию Украины, в первую очередь военные и стратегические объекты.
Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля.
- Волынская область город Луцк информация о взрывах.
- Одесса возле аэропорта взрыв локатора.
- Запорожье возле аэропорта взрыв.
- Черниговская область село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника.
- Львовская область село Батятичи слышны взрывы.
- Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет.
- Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников.
- Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч.
- Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч.
- Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие).
- Херсонская область пост Азов Геническая едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.
- Винницкая область н.п Бохоники обстрел п/ч.
- Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта.
- Одесская область город Подольск залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч.
- Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
- Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
- Ивано-Франковская область обстрел в/ч.
- Донецкая область Мариуполь получил ранение ребенка и трое гражданских.
- Харьков обстрел в/ч (зенитная часть).
- Запорожье на окраине обстрел в/ч.
- Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
- Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
- Киевская область село Ревное обстрел в/ч
- Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч
Броварской, военный городок № 161 во время авиаудара сгорело здание и 4-х этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая по предварительной информации один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно.
В свою очередь в ГСЧС сообщают о о последствиях вражеских обстрелов на территории страны.
- Объявлен сигнал «Воздушная тревога» в г. Полтава.
- В г. Хмельницкий попадание в взлетную полосу военного аэродрома.
- В результате обстрелов возникло возгорание 7 частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск.
- м. Луцк – поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет).
- м. Нежин – проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.
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