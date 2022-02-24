В Луганской области уничтожено два танка и несколько грузовиков РФ - ВСУ

Техника противника уничтожена в районе Счастья во время атаки на позиции Вооруженных сил Украины.

Сухопутные силы ВСУ сообщают, что по состоянию на 8.20 в Луганской области уничтожено два танка и несколько грузовиков РФ.

"Оперативная информация с востока Украины. В районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков России", - говорится в сообщении.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.