Почта
 

Зеленский: Призываю немедленно остановить Путина

Украина призывает мир создать антипутинскую коалицию и предоставить финансовую и оборонную помощь.
Зеленский: Призываю немедленно остановить Путина
Президент Украины Владимир Зеленский утров в четверг, 24 февраля, обратился к миру из-за нападения России.   "Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украине! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал он в Twitter.   Также появился текст указа о военном положении - вводится на 30 дней.  
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK