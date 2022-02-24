Зеленский: Призываю немедленно остановить Путина

Украина призывает мир создать антипутинскую коалицию и предоставить финансовую и оборонную помощь.

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Президент Украины Владимир Зеленский утров в четверг, 24 февраля, обратился к миру из-за нападения России. "Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украине! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал он в Twitter. Также появился текст указа о военном положении - вводится на 30 дней.