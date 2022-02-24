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В Киеве и Харькове проезд в метро бесплатный

В метро отключена автоматизированная система оплаты проезда. Разрешен бесплатный вход всем желающим.
В Киеве и Харькове проезд в метро бесплатный

Проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно, - говорится в сообщении.

Метро работает в штатном режиме. В пресс-службе метрополитена заявили, что оперативно будут сообщать о дополнительных указаниях в случае изменений.

Вместе с тем, харьковские телеграм-каналы сообщают, что в городском метро отключили турникеты и вход теперь свободный.

Напомним, власти Киева рассказали, что делать в условиях военного положения.

 

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