В Киеве и Харькове проезд в метро бесплатный

В метро отключена автоматизированная система оплаты проезда. Разрешен бесплатный вход всем желающим.

Проезд в общественном коммунальном транспорте в Киеве бесплатный. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Отключена автоматизированная система оплаты проезда, поэтому валидировать транспортную карту в коммунальном транспорте не нужно, - говорится в сообщении.

Метро работает в штатном режиме. В пресс-службе метрополитена заявили, что оперативно будут сообщать о дополнительных указаниях в случае изменений.

Вместе с тем, харьковские телеграм-каналы сообщают, что в городском метро отключили турникеты и вход теперь свободный.

Напомним, власти Киева рассказали, что делать в условиях военного положения.