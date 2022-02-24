Видео обстрелов городов Украины
Обстреляны аэродромы и объекты инфраструктуры в Ивано-Франковске, Харькове, Луцке, Чугуеве, Калиновке и других городах.
Очевидцы публикуют в соцсетях видео обстрелов городов Украины.
На кадрах видны взрывы и дым от обстрелов городов Украины.
В частности, обстреляны аэродромы и объекты инфраструктуры в Ивано-Франковске, Харькове, Луцке, Чугуеве, Калиновке и других городах.
Внимание, на видео есть нецензурная лексика!
Ранее сообщалось, что в Украине сбиты пять самолетов и вертолет страны-агрессора. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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