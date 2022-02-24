Все базовые информресурсы Украины атакованы - Минцифры

Михаил Федоров заявил, что атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок.

С ночи и до утра 24 февраля происходит атака на базовые информационные ресурсы Украины. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Всю ночь мы защищали киберпространство. Атаки на все базовые информационные ресурсы происходили и проходят без остановок. Пока все стабильно. Все команды на местах", - говорится в сообщении.

Министр призвал сохранять спокойствие и не паниковать.