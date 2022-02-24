Россия вторгается в Украину из Беларуси и Крыма

Российская военная техника заходит в Украину с территории оккупированного Крыма и Беларуси.

Государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь около 5.00 подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает Госпогранслужба Украины. "Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым", - говорится в сообщении. В ГПС добавили, что также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника. "В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу", - указано в сообщении. По ранениям среди стражей границы информация уточняется.

Как сообщают в МВД, наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям.

Также движение колонн произошло через пункт пропуска Здания в Харьковской области и на направлении пункта пропуска Милово в Луганской области.

Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Военнослужащие Госпогранслужбы вместе с Вооруженными силами принимают все меры, чтобы остановить врага!

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.