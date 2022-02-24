Главнокомандующий ВСУ приказал наносить максимальные потери врагу

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают отпор попыткам противника прорвать границу.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Об этом сообщается на странице Валерия Залужного в Фейсбук.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу.

Залужный сообщил, что ситуация контролируется. Российские войска несут потери. Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет.

В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.