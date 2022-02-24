Почта
 

Главнокомандующий ВСУ приказал наносить максимальные потери врагу

Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают отпор попыткам противника прорвать границу.
Главнокомандующий ВСУ приказал наносить максимальные потери врагу

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам. Об этом сообщается на странице Валерия Залужного в Фейсбук.

"Сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил. В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с ВТО АР Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу.

Залужный сообщил, что ситуация контролируется. Российские войска несут потери. Потерь среди защитников Украины в настоящее время нет.

В районе проведения ООС сбиты 5 самолетов ВКС РФ и 2 вертолета, подбиты 2 танка, уничтожены несколько грузовиков ВС РФ.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK