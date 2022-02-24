Зеленский ввел военное положение в Украине

Владимир Зеленский подписал указ, его утвердила Верховная Рада. Пока ВП объявлено на 30 дней.

Президент Владимир Зеленский подписал указ О введении военного положения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 24 февраля.

Депутаты Верховной Рады утвердили документ 300-ю голосами.

"Согласно указу, военное положение вводится с 5:30 24 февраля 2022 сроком на 30 суток. Такое решение принято в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины и на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны и в соответствии с украинским законодательством", - сказано в сообщении.

Военное командование вместе с МВД, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления должно обеспечить меры и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

"В связи с введением в Украине военного положения временно могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, а также внедряться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц", - предупредили в ОП.

Теперь Кабмину следует безотлагательно ввести в действие план внедрения и обеспечения мер правового режима военного положения в Украине, обеспечить соответствующее финансирование.

ГСЧС поручено безотлагательно вместе с местными госадминистрациями и другими госорганами, учреждениями, предприятиями, организациями всех форм собственности привести единую государственную систему гражданской защиты, ее функциональные и территориальные подсистемы в готовность к выполнению задач по назначению в особый период.

Также областные, Киевская ГГА, органы местного самоуправления должны создать советы обороны и обеспечить содействие военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Наконец, МИД Украины должен обеспечить информирование в установленном порядке Генсекретаря ООН и официальных лиц иностранных государств о введении в Украине военного положения, об ограничении прав и свобод человека и гражданина, являющихся отклонением от обязательств по Международному пакту о гражданских и политических правах, и о пределах этих отклонений и причинах принятия такого решения.