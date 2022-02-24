Движение поездов в Харьков временно остановлено
Укрзализныця временно остановила движение поездов в Харьков. Об этом компания сообщила в Telegram.
Кроме того, в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:
– №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе;
– №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют до станции Федоровка;
– №44 Ивано-Франковск – Киев остановлен по станции Ирша;
– №112 Киев – Авдеевка остановлен по станции Покровск.
Подчеркивается, что поезда восточного направления (Мариуполь через Днепр) продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что поезда в Киев, а также из столицы, и поезда западного направления курсируют по графику.
Напомним, утром 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине из-за вторжения России.