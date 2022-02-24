Движение поездов в Харьков временно остановлено

Все поезда восточного направления (Мариуполь через Днепр) продолжают движение на безопасной скорости.

Укрзализныця временно остановила движение поездов в Харьков. Об этом компания сообщила в Telegram.

Кроме того, в целях безопасности внесены изменения в движение поездов:

– №10 Киев - Мариуполь следует с уменьшенной скоростью на Волновахе;

– №11 Киев - Новоалексеевка, №86/88 Львов, Ковель - Новоалексеевка следуют до станции Федоровка;

– №44 Ивано-Франковск – Киев остановлен по станции Ирша;

– №112 Киев – Авдеевка остановлен по станции Покровск.

Подчеркивается, что поезда восточного направления (Мариуполь через Днепр) продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что поезда в Киев, а также из столицы, и поезда западного направления курсируют по графику.

Напомним, утром 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине из-за вторжения России.