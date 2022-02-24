При обстрелах на Херсонщине погиб пограничник

В районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области погиб пограничник. Информация о других жертвах устанавливается.

В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Информация о других жертвах устанавливается.

Как сообщает Телеграм-канал Pravda Gerashchenko, в Николаевской области при обстреле Кульбакинского военного аэродрома ранен один человек.

А при обстреле населенного пункта Семихатки Генического района Херсонской области погиб 17-летний парень.

В ГПСУ также сообщили, что наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях. В частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска Сеньковка и Гремяч и по другим направлениям. Также движение колонн произошло через пункт пропуска Здания в Харьковской области и на направлении пункта пропуска Милово в Луганской области. Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Ранее в МВД рассказали о погибших и раненых во время авиаударов.