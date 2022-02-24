Министр обороны обратился к украинцам

Резников просит граждан сохранять спокойствие, уверяет, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.

Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам, призвав граждан сохранять спокойствие.

"Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил министр.

Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.

"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!"- отметил Резников.

Резников подчеркнул, что ситуация контролирована.

"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь", – подытожил министр обороны.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.