Министр обороны обратился к украинцам
Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам, призвав граждан сохранять спокойствие.
"Враг начал интенсивные обстрелы наших предприятий на Востоке, а также центров военного управления и аэродромов в других регионах. Украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам. Наши военные делают все, чтобы защитить вас и не дать агрессору шанса на прорыв", - заявил министр.
Глава Минобороны обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и оставаться дома.
"Сегодня я в очередной раз обращаюсь к вам: сохраняйте спокойствие! По возможности оставайтесь дома. Ситуация контролируемая, но нашей армии сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины сейчас лучшая помощь!"- отметил Резников.
Резников подчеркнул, что ситуация контролирована.
"Ваше спокойствие и уверенность в Вооруженных силах Украины наилучшая помощь", – подытожил министр обороны.
Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.