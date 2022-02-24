Столтенберг призвал РФ прекратить военные действия против Украины

Российское военное вторжение в Украину осудили генсек ООН Йенс Столтенберг, председатель ОБСЕ Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военное вторжение России в Украину и призвал Кремль немедленно прекратить военные действия. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизни бесчисленных мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что такие действия РФ являются "серьезным нарушением международного права и серьезной угрозой евроатлантической безопасности".

"Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Союзники по НАТО встретятся, чтобы обсудить последствия агрессивных действий России. Мы поддерживаем народ Украины в это страшное время. НАТО сделает все возможное, чтобы защищать и защищать всех союзников", - заверил Столтенберг.

Добавим, что действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид осудили начало президентом РФ Владимиром Путиным военной операции в Украине. Они призвали Россию вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, говорится на сайте оорганизации.

"Решительно осуждаем военную акцию России против Украины. Это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России. Мы призываем к немедленному прекращению всех военных действий", - заявили представители ОБСЕ.