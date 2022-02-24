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Взорван мост через Северский Донец - Геращенко

В МВД Украины опровергли сообщения о том, якобы российские военные захватили Счастье - ВСУ и батальон полиции Луганск -1 держат оборону.
Взорван мост через Северский Донец - Геращенко

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опроверг сообщения о том, якобы Счастье перешло под контроль российских военных. Об этом он написал в Telegram в четверг, 24 февраля.

"Информация из Счастья. ВСУ и батальон полиции Луганск-1 держит оборону. Чтоб не прошли танки взорван мост через реку Северский Донец", - написал Геращенко.

Напомним, что в Луганской области уничтожено два танка и несколько грузовиков РФ. Техника противника уничтожена в районе Счастья во время атаки на позиции Вооруженных сил Украины.

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