Украинцев предупредили о возможных перебоях со связью

В Госспецсвязи призвали совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости, так как сети перегружены.

Госслужба специальной связи и защиты информации предупредила о возможных перебоях со связью в связи с перегрузками сетей мобильных операторов. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале ведомства.

"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это, прежде всего, связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в пределах необходимости", – указали в Госспецсвязи.

Подчеркивается, что отключений мобильной связи и интернета не планируется.

"Операторы и провайдеры будут продолжать предоставлять услуги гражданам", – заверили в ведомстве.

Кроме того, в Госспецсвязи отметили, что системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены в чрезвычайный режим управления.

Напомним, утром 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение в Украине из-за вторжения России.