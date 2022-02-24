Враг обстрелял объект пограничников на Киевщине

Россияне атаковали объект пограничников, находящийся в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения, отметили в МВД.

Во время нападения России на Украину был атакован объект пограничников в Киевской области. Он, вероятно, подвергся обстрелу из ракетного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Враг атакует не только подразделения на границе, но и объекты в тылу. Состоялся обстрел одного из объектов Госпогранслужбы в Киевской области. Вероятно, из ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

На представленном фото видно разрушенное здание. Его обломки горят.