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Украина просит Турцию закрыть проливы Дарданеллы для РФ

Украина требует закрытия проливов Дарданеллы и чтобы против российской стороны были введены санкции.
Украина просит Турцию закрыть проливы Дарданеллы для РФ

Украина обратилась к Турции с просьбой закрыть проливы Дарданеллы для РФ и немедленно ввести санкции, чтобы остановить вторжение в Украину. Об этом сообщил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

"Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине. Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы. Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем захвата акций россиян здесь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

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