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Нацполиция Украины выдаст оружие ветеранам органов внутренних дел

Цель выдачи оружия ветеранам - усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка.
Нацполиция Украины выдаст оружие ветеранам органов внутренних дел

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях приказ выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что процедура будет максимально упрощена из-за агрессии России, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

Цель выдачи оружия ветеранам - усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

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