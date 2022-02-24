Резников призвал украинцев вступать в ряды теробороны

Для получения оружия нужно обращаться к бригадам и батальонам Сил ТрО в регионах, уточнил министр.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Украина переходит в режим полной обороны, и призвал всех, "кто готов и умеет держать оружие", вступать в ряды Сил территориальной обороны ВСУ. Об этом министр написал в Facebook.

"Враг атакует, но наша армия несокрушима. Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас вступить в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", – говорится в сообщении главы Минобороны.

Он уточнил, что для получения оружия нужно обращаться непосредственно к бригадам и батальонам Сил ТрО в регионах. С собой нужно иметь только паспорт.

Ранее сообщалось, что Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел.

Напомним, утром 24 февраля на территории Украины было введено военное положение в связи с военной агрессией РФ.