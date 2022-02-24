Первый удар РФ по Украине провалился - ОП

На некоторых направлениях российская армия вклинилась на территорию Украины до 5 километров.

Российские войска на двух направлениях вклинились в Украину на расстояние до пяти километров. Это наблюдается на севере Харьковской и Черниговской области. Об этом сообщил на брифинге советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Основные удары были нанесены в 05:00 по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центров военного управления. По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур", - сказал Арестович.

Он отметил, что на некоторых направлениях российская армия вклинилась на территорию Украины.

"По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстояние до 5 км, наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам и данные, которые требуют проверки, возможно на Волынском направлении. Но там по информации, которая поступила, отражено продвижение", - добавил он.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, президент РФ Владимир Путин фактически объявил войну Украине.

"Не было никаких поводов для этого, поводы фейковые", - сказал Подоляк.

Отмечается, что ВС РФ начали массово бомбить города, в первую очередь, военную инфраструктуру, аэропорты, аэродромы. Под удар попали Ивано-франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск, линия зоны ООС.

Сообщается, что приняты все необходимые решение по логистике, контроперации.