Украину из Беларуси обстрелял вертолет без опознавательных знаков – ГПС

Вертолет без опознавательных обстрелял пункт пропуска Славутич. По предварительным данным, пострадавших нет.

Вертолет без опознавательных знаков обстрелял пункт пропуска на границе Украины и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в среду, 24 января.

"В 09.40 со стороны Беларуси вертолет без опознавательных знаков в районе моста перед пунктом пропуска Славутич произвел обстрел справа и слева от моста. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба МВД сообщает, что в районе населенных пунктов Копани и Иваново Херсонской области военнослужащие ведут бой с противником.

"В районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Сейчас известно о трех погибших пограничниках. Есть раненые", - сказанов сообщении.

Напомним, ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.