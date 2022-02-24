РФ нанесла по Чугуеву удар ракетами Смерч

Ракеты попали в жилую многоэтажку. Пока информация о погибших и раненых уточняется, заявили в МВД Украины.

Российские военные нанесли удар неуправляемыми ракетами Смерч по Чугуеву, Харьковская область. Об этом сообщает советник глава МВД Украины Антон Геращенко в четверг, 24 февраля.

"Русские лгут! По пригороду Харькова был нанесен удар неуправляемыми ракетами Смерч. Информация о погибших и раненых уточняется", - написал Геращенко.

В соцсетях уточнили, что речь идет о Чугуеве.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.