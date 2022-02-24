Нацбанк ограничил снятие наличных

Банковская система продолжает работать. Безналичные расчеты осуществляются без ограничений, отметил глава НБУ.

Национальный банк Украины зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 гривен за доллар. Также регулятор ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день. Об этом на брифинге сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Помимо этого, регулятор приостанавливает работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты.

Как подчеркнул глава НБУ, снятие наличных средств ограничено до 100 тысяч гривен в день без учета выплат зарплат и соцвыплат. Это не касается предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов правительства.

Также запрещается выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте кроме учреждений, обеспечивающих выполнение задач правительства.

Вводится мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей с такими же исключениями.

Также НБУ останавливает сделки по счетам россиян. Банки, выпускающие электронные деньги, останавливают их выпуск и обращение.

Шевченко добавил, что безналичные расчеты осуществляются без ограничений.

Также Национальный банк оперативно принял Постановление, которым предусмотрено подкреплять банкоматы наличными деньгами без ограничений; банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения; обеспечить доступ к сейфовым ящикам в бесперебойном режиме.

"Эти меры временные, но крайне необходимые сейчас", - резюмировал глава Нацбанка.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

