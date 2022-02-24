Укрзализныця сообщила об эвакуационных рейсах
Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram.
Эвакуационные рейсы запланированы:
- Луганская область: два поезда из Сватово и Рубежного 24 февраля;
- Донецкая область: два состава из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки;
- Одесская область: один поезд из Одессы.
Подчеркивается, что из соображений безопасности точное время отправления и место назначения составов не раскрываются.
Обновленная информация будет появляться на официальных страницах Укрзализныци в соцсетях, а также объявляться на вокзалах городов.
Ранее сообщалось, что движение поездов в Харьков временно остановлено.
Напомним, 24 февраля на территории Украины было введено военное положение в связи с военной агрессией РФ.