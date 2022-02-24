Уничтожен шестой российский самолет - ВСУ

Российский самолет сбит в районе Краматорска. В Генштабе заверили, что город Счастье под контролем.

Шестой российской самолет сбит на Донбассе силами ООС, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в четверг, 24 февраля.

"Город Счастье под контролем. Уничтожены 50 российских оккупантов. В районе Краматорска уничтожен еще один самолет России. Это уже шестой. По информации Командования объединенных сил", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Твиттере.

Ранее в Генштабе сообщили о сбитии пяти российских самолетов и вертолета.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.