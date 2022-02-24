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В Умани при обстреле погиб велосипедист

В центральную часть города попал снаряд. Один мирный житель погиб, пятеро человек больнице.
В Умани при обстреле погиб велосипедист
 

В Умани в результате обстрела сегодня, 24 февраля, погиб мирный житель, ехавший по улице на велосипеде. Об этом сообщил глава Черкасской ОДА Александр Скичко.

Сообщается, что в центральную часть города попал снаряд. Один человек погиб, пятеро жителей города в больнице.

В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе 30 км от воинской части в Розсишках.

Напомним, сегодня ранним утром президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Донбассе. Вскоре после этого в разных городах Украины произошли взрывы.

 

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